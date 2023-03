Pena agravada para homem que matou cunhado com marreta

O homem que assassinou um cunhado com uma marreta, em Cerdedo, Boticas, viu o Supremo Tribunal de Justiça agravar a pena. António Gonçalves, 56 anos, vai ter agora de cumprir 16 anos e seis meses de prisão pelo homicídio de Manuel Pereira, 48 anos, em junho de 2021.





Segundo o acórdão, a que oteve acesso, o agressor - inicialmente condenado a 15 anos de prisão por homicídio simples e a pagar 140 mil € aos três filhos e à mulher da vítima - tinha desavenças com Manuel devido à casa que este ocupava quando visitava Portugal (era emigrante). No dia do crime, “sem que nada o fizesse prever”, armou-se com a marreta (cabo de madeira com 90 cm e um bloco metálico com 22 cm) de 4,5 kg, abeirou-se da cama onde Manuel estava deitado e desferiu-lhe duas pancadas na cabeça”.

A vítima morreu na cama e o agressor foi detido nesse dia pela PJ. O Supremo entendeu agora que se tratou de um homicídio qualificado, agravando a pena.