Três feridos em colisão entre três carros em Oliveira de Azeméis

Três pessoas ficaram feridas, na manhã desta segunda-feira, na sequência de uma colisão entre três carros, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 09h00, para os bombeiros de Fajões devido um acidente rodoviário na EN 224, no lugar de Pinhão, na União Freguesias Nogueira do Cravo e Pindelo.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Fajões e de Oliveira de Azeméis, para os hospitais de Santa Maria da Feira e de Oliveira de Azeméis.A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente. Uma equipa da Estradas de Portugal também foi mobilizada.