Explosão em fábrica de pirotecnia em Ponte de Lima faz um morto

Um homem morreu na sequência de uma explosão na fábrica da Pirotecnia Minhota, em Ponte de Lima.Ao que oapurou, o alerta para o incidente foi dado às 13h28.Uma ambulância que chegava ao local para prestar socorro abalroou uma carrinha, deixando o condutor encarcerado na viatura, tendo ficado com ferimentos ligeiros.De acordo com informação disponibilizada no site da Proteção civil, no local encontram-se 32 operacionais apoiados por 14 veículos.