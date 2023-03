Imagens mostram casa onde ‘canibal’ matou vítima em Amesterdão

Vídeo é revelado pela irmã de Alan Lopes, que explica como tudo terá acontecido.

teve acesso às imagens da casa onde Begoleã matou Alan Lopes , de 21 anos, no norte de Amesterdão. O vídeo é revelado pela irmã da vítima, que explica as rotinas de Alan e conta como tudo terá acontecido. Numa mensagem de áudio revelada pelo CM, o homem suspeito canibalismo afirma que agiu em legítima defesa . Begoleã acusa Alan de o ter tentado matar para depois o comer. O 'canibal' afirma ainda, nesse áudio, que a vítima "agarrou num marroquino pela rua fora, decepou o homem no talho, como um porco" e garante ainda ter visto um vídeo do momento. Na mensagem de áudio, Bolegã conta ainda que a vítima o chamou para a "casa dele para comer a carne do tipo".

Begoleã Fernandes tinha acabado de chegar a Portugal, num voo proveniente de Amesterdão (Países Baixos), e ia embarcar noutro avião com destino a Belo Horizonte, no Brasil, na tarde da passada segunda-feira, quando os inspetores do SEF desconfiaram logo do passaporte caducado e do visto de residência italiano falsificado. Quando comprovaram a identidade e inseriram o nome no sistema, os alarmes soaram logo. Menos de 24 horas antes, a polícia neerlandesa tinha emitido um mandado de detenção por homicídio e possíveis atos de canibalismo. Begoleã foi logo detido.



Dentro da bagagem de porão tinha uma ligadura e roupa com vestígios de sangue, mas também uma caixa de plástico com diversos pedaços de carne.