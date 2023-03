Menino de sete anos morre esmagado por dois carros no Reino Unido

Alfie Tollett ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Um menino de sete anos morreu após ser esmagado por dois carros em Plymouth, no Reino Unido. A 19 de fevereiro, data da tragédia, Alfie Tollett trocava de sapatos na traseira do carro da família, depois de assistir ao jogo de râguebi do irmão, quando um outro veículo, que tentava estacionar por perto, embateu contra a viatura. Aquando da colisão, a criança ficou presa entre os dois veículos já estacionados.Alfie ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado uma hora depois, avança o jornal britânico The Independent. A autópsia revelou que o rapaz tinha sofrido diversas lesões devido à violência do acidente."Ele era o nosso homenzinho especial, atrevido, engraçado e precioso. Estamos de coração completamente partido. Estamos tão entorpecidos e lutamos agora para compreender porque é que isto aconteceu. Gostaríamos de vos agradecer as amáveis palavras de apoio que recebemos", escreveu a família em comunicado, citado pelo The Independent.As autoridades continuam a investigar para perceber os contornos do acidente. A polícia local apela agora à população que colabore com informações ou vídeos do acidente para facilitar a investigação.