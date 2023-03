CEO da TAP exonerada mas com direito a bónus

A CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, e o ‘chairman’ da companhia, Manuel Beja, vão ser exonerados em resultado do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), que conclui que o acordo que estabeleceu uma indemnização de 500 mil euros à ex-administradora Alexandra Reis é “nulo” e que esta gestora terá que devolver 450 mil euros.Saiba mais no site do Correio da Manhã