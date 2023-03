Cristiano Ronaldo está a fazer obras na casa de Lisboa

Nos últimos meses, muito se tem falado da mansão que Cristiano Ronaldo está a construir na Quinta da Marinha, apontada mesmo como a casa principal para a família viver em Portugal. No entanto, oteve agora acesso ao alvará de licenciamento de obras para alterar o apartamento que o craque português tem no centro de Lisboa, que ficou sobejamente conhecido pela polémica com a marquise que o jogador mandou construir depois de adquirir aquele imóvel.Saiba mais no site do Correio da Manhã