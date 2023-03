Homem obrigado a pagar 240 mil euros à ex-mulher por cuidar da casa e das filhas

Sentença, proferida por uma juíza, inclui também uma pensão compensatória de 500 euros por mês, durante os próximos dois anos, para a mulher.

Um tribunal de primeira instância em Málaga, Espanha, decidiu que um homem deve pagar à ex-mulher 204 mil euros "como compensação pelo trabalho doméstico não remunerado realizado em casa" durante os 25 anos em que estiveram casados.A sentença, proferida por uma juíza, inclui também uma pensão compensatória de 500 euros por mês, durante os próximos dois anos, para a mulher, de 48 anos, bem como duas outras pensões de 400 e 600 euros para as duas filhas, de 14 e 20 anos. Além disso, obriga as duas partes a pagar metade das despesas extraordinárias geradas pelas jovens, desde consultas de dentista, oftalmologia, ou até apoio escolar, entre outros casos. Segundo o El País, o processo foi instaurado em dezembro de 2020, meses após a separação do casal.O casamento aconteceu em 1995, quando o casal estava na casa dos vinte anos. Em julho do mesmo ano, assinaram uma declaração de separação de bens. Desde então, desenvolveram uma carreira profissional que inclui a abertura de várias academias, empresas de pavimentos, recintos e vendem máquinas de musculação, entre outras actividades. Fruto dos trabalhos, conseguiram adquirir uma exploração olivícola de 70 hectares, onde é produzido azeite e que, segundo a decisão, gera um rendimento mensal "entre três mil e quatro mil euros". "Quando entrámos com o processo, a terra estava à venda por quatro milhões de euros", disse a advogada da mulher ao El País, que assinala que os bens do ex-marido incluem carros de luxo, bens imobiliários, seguros de vida e tratores.Enquanto o homem crescia profissionalmente, a mulher ficava em casa para cuidar das suas filhas. A primeira nasceu em 2003 e a segunda em 2009. "[A mulher] Passou todo o tempo a criar a família. Para que [o homem] pudesse ter um projecto empresarial, ela ficou com as meninas e nunca precisou da ajuda de ninguém", salienta a advogada. "Tem sido o seu trabalho, exclusivamente", insistiu, salientado que a família se deslocou várias vezes, para diferentes municípios de Málaga, com base nas necessidades do homem. "Ela era a sua sombra, trabalhou atrás dele para que ele crescesse profissionalmente e se tornasse algo", acrescenta o representante legal, que afirma que o pai não queria que a filha mais velha fosse para o ensino superior e que por isso desde os 16 anos de idade que a jovem trabalha para pagar as propinas.