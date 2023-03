Alojamento local em prédios antigos arrisca pagar mais IMI

Os imóveis onde estejam instaladas unidades de alojamento local (AL) e que sejam reavaliados para efeitos de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) arriscam a ver o seu valor patrimonial tributário (VPT) aumentado e a ter de pagar mais imposto, na medida em que a idade do imóvel não será levada em linha de conta na reavaliação. E o efeito será maior, quanto mais elevada for a idade do imóvel.