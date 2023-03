Mãe revoltada com polícia após filha ficar presa dois dias no carro

Carro levava mais cinco pessoas, três morreram.

A mãe da rapariga de 20 anos que esteve dois dias presa no carro após um despiste revoltou-se com a polícia. No acidente, em Cardiff, morreram três pessoas.

A progenitora, Anna Certowicz, questionou o que levou a polícia a demorar 46 horas para encontrar a filha. A mãe confirmou ter procurado desesperadamente por Sophie, depois da a polícia ter pedido a Anna para "parar de ligar".

"É horrível imaginar que ela ficou presa no carro dois dias. Ela estava no carro e podiam ter sido encontrados muito mais rapidamente se a polícia tivesse começado logo a procurar", disse a mãe ao Mirror.

A mãe admitiu ter ligado mais de dez vezes para a filha, mas a polícia desvalorizou a situação. No carro iam cinco pessoas e morreram três jovens - dois de 21 anos e um de 24. O mais velho era Rafel Jeanne, filho de um antigo jogador da liga inglesa. O pai de Rafel, Leon, jogou pelo Cardiff City.

O veículo foi encontrado por um helicóptero e as autoridades ainda investigam o sucedido.