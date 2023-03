Oficiais dos EUA sugerem que condutas da Nord Stream foram sabotadas por grupo pró-ucraniano

Novos relatórios de inteligência constituem a primeira pista significativa.

Novas informações analisadas por funcionários norte-americanos sugerem que um grupo pró-ucraniano levou a cabo o ataque às condutas da Nord Stream, no ano passado, revela o New York Times.Os novos relatórios de inteligência constituem a primeira pista significativa conhecida sobre quem foi responsável pelo ataque aos gasodutos Nord Stream, que transportaram gás natural da Rússia para a Europa.Os funcionários dos EUA disseram que não tinham provas de que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assim como os principais oficiais ucranianos estejam envolvidos na operação, ou que os responsáveis pelo ataque estivessem a agir sob a direção de quaisquer funcionários do governo ucraniano.O ataque aos gasodutos de gás natural, que ligam a Rússia à Europa Ocidental, alimentou a especulação pública sobre quem era o culpado, de Moscovo a Kiev e de Londres a Washington, e continuou a ser um dos mistérios mais consequentes não resolvidos da guerra de dura há um ano, na Ucrânia.Os ataques aos oleodutos levaram as empresas de energia e os governos europeus a reforçar a segurança em torno desta infraestrutura energética. Toneladas de gás escaparam para o mar Báltico e a Ucrânia disse tratar-se de um "ato terrorista" da Rússia para destabilizar ainda mais a Europa.