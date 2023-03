Encontrados mortos dois dos quatro norte-americanos raptados no México

Grupo viajava desde a Carolina do Sul para que um deles, uma mãe de seis filhos, pudesse ser submetida a um procedimento médico do outro lado da fronteira.

Dois dos quatro norte-americanos raptados por um grupo armado no México, na passada sexta-feira, foram encontrados mortos, esta terça-feira."Através das ações de busca conjunta, os quatro cidadãos americanos, privados da sua liberdade na sexta-feira passada, foram encontrados", disse fonte da polícia da cidade mexicana de Tamaulipas na rede social Twitter. "Infelizmente, dois estavam mortos. O trabalho de investigação continua, para encontrar os responsáveis. Os pormenores serão dados mais tarde".Os quatro norte-americanos viajavam desde a Carolina do Sul, nos EUA, para que um deles, uma mãe de seis filhos, pudesse ser submetida a um procedimento médico, do outro lado da fronteira, disseram à CNN Internacional dois membros da família.Latavia "Tay" Washington McGee, de 33 anos, conduziu até ao México com Shaeed Woodard, Zindell Brown e o Eric para ser submetida a cirurgia, mas nunca chegou à consulta médica, marcada para a passada a sexta-feira, revelou a mãe à CNN.Este domingo, a mulher foi informada pelo FBI de que a filha tinha sido raptada e estava em perigo. De acordo com a autoridade, o grupo de amigos entrou na cidade fronteiriça de Matamoros, na sexta-feira, onde foram atacados por indivíduos armados, não identificados, e "colocados num veículo". Os investigadores acreditam que o grupo foi alvo de um cartel mexicano, que provavelmente os confundiu com contrabandistas de droga haitianos, disse à CNN um funcionário americano familiarizado com a investigação em curso. Os cidadãos norte-americanos não têm qualquer registo criminal identificado pelos investigadores.