Mulher de Fernando Medina surge no negócio dos aviões da TAP

A mulher de Fernando Medina, ministro das Finanças, terá participado na preparação do negócio em que a TAP viria a adquirir 53 aviões Airbus A330, A321 e A320. O nome de Stéphanie Sá da Silva surge na tradução de uma carta da BOC Aviation dirigida a David Neeleman, quando fazia parte da equipa de advogados que assessorou juridicamente o empresário na privatização da TAP, na qual constam as condições para a compra de 14 aviões A330neo e A321neo.