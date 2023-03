Foragido perigoso com mandado europeu apanhado pelo SEF no aeroporto do Porto

Mandado tinha sido emitido pela Polónia, por tráfico de droga.

O SEF no Aeroporto do Porto deteve um homem, de 37 anos, considerado perigoso, quando pretendia embarcar para Dublin. Foi detido no âmbito de um mandado europeu, emitido pela Polónia, por tráfico de droga.



Pawel Wojcik, nascido em 1986, aguarda agora extradição.