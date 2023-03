Quatro traficantes detidos e mais de três mil quilos de droga apreendida ao largo do Algarve

Traficantes foram detetados pela operação conjunta que a Autoridade Marítima, Marinha e a Força Aérea têm no terreno desde o início do ano.

Uma operação contra o narcotráfico realizada pela Polícia Maritima, Polícia Judiciária, Marinha e Força Aérea resultou, nesta madrugada, em quatro detenções e 106 fardos de haxixe (cerca de 3710 kg) apreendidos em águas internacionais a Sul do Algarve, soube o CM. Os detidos são todos homens: dois espanhóis e dois marroquinos. Foi ainda apreendida uma embarcação de alta velocidade usada no tráfico.

Os traficantes foram detetados pela operação conjunta que a Autoridade Maritima, Marinha e a Força Aérea têm no terreno desde o início do ano, e que com esta apreensão já ultrapassa as 20 toneladas de haxixe e os 25 detidos, com mais de uma dezena de narcolhanchas apreendidas.

A abordagem à ‘voadora’ foi feita por fuzileiros e elementos do Grupo de Ações Táticas da Polícia Marítima, após ter sido inicialmente detetada e seguida por um avião P3 da Força Aérea, com missão de patrulhamento marítimo.

A embarcação com o produto estupefaciente foi conduzida para o porto de Faro, a fim de se efetuarem as diligências de investigação, tendo os quatro indivíduos e o produto estupefaciente sido entregues à Policia Judiciária, para posteriores diligências.