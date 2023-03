Há novos desenvolvimentos no caso do ucraniano morto no aeroporto de Lisboa. Outras cinco pessoas acusadas

Ihor Homeniuk morreu espancado, sob custódia da polícia de fronteiras, em março de 2020.

Há novos desenvolvimentos relativamente à morte do cidadão ucraniano, espancado no aeroporto de Lisboa, em março de 2020. O Ministério Público acusou agora o diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), daquela altura, por envolvimento na morte de Ihor Homeniuk, conforme avança a CNN Portugal.Outros dois inspetores e dois vigilantes foram igualmente acusados pelos crimes de homicídio negligente por omissão, sequestro e ainda denegação de justiça, segundo a acusação a que o canal teve acesso.Três inspetores, que estiveram na sala com Ihor, já tinham sido condenados a nove anos de prisão por ofensa à integridade física grave qualificada.Recorde-se que Ihor morreu há três anos após ser espancado, sob custódia da polícia de fronteiras, no aeroporto de Lisboa. A família recebeu uma indemnização de 800 mil euros pela morte do imigrante.