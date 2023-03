Jovem que acredita ser Maddie obrigada a fugir para os EUA após ameaças de morte

Julia está "apavorada" com ameaças e mensagens de teor sexual.

A jovem que afirma ser Madeleine McCann, Julia Wandelt, fugiu para os Estados Unidos da América depois de ter recebido inúmeras ameaças de morte. Há suspeitas de que ofereceriam 30 mil euros pela morte de Julia.



Esta circunstância obrigou a jovem a fugir com a médium Fia Jhoansson - que está a trabalhar no caso - para os EUA.

A médium admitiu que Julia está apavorada com as ameaças e mensagens de teor sexual com que foi bombardeada nos últimos tempos. A jovem mostrou-se agradecida a Fia, por estar na terra dos sonhos.

As duas estiveram reunidas, nos últimos dias, na Polónia, onde procuraram resposta a perguntas que continuam a marcar este mistério.