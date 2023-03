Mulher de 68 anos diz não ser demasiado velha para ter oitavo filho com marido 37 anos mais novo

Cheryl McGregor e Quran, de 26 anos, são seguidos por mais de três milhões de pessoas na rede social Tik Tok.

Uma mulher, na Geórgia, nos EUA, garante que está pronta para ter o oitavo filho, aos 68 anos, com o marido quase 40 anos mais novo.De acordo com o The Mirror, Cheryl McGregor, que já é avó, e mãe de sete filhos, com idades que variam ente os 29 e 41 anos, refere que falou com três mulheres barrigas de aluguer para concretizar o sonho de ser mãe novamente.No entanto, o casal não descarta a hipótese de adotar uma criança. Em decalarações ao programa 'This morning' no canal ITV's, através de videochamada, a mulher refere que "tem mais energia do que metade das crianças que estão agora a cuidar de bebés". "Acham que só por causa da minha idade não posso tomar conta de um bebé?", disse ainda.Cheryl McGregor e Quran, de 26 anos, são seguidos por mais de três milhoões de pessoas na rede social Tik Tok, onde contam como tiveram de enfrentar as famílias por causa da relação.Os dois conheceram-se quando trabalharam no mesmo restaurante de fast-food. Contudo, só anos mais tarde é que que começaram a namorar.