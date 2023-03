Falsos médicos burlam vendedores de carros de luxo em Viseu

Para passarem a ideia de que gozavam de confortável situação financeira, os burlões intitulavam-se como médicos, na primeira abordagem às vítimas que, em sites de internet, colocavam à venda carros topo de gama. Em outubro de 2019 avançaram para a compra, fictícia, de um Ferrari Modena F1 que estava à venda por 90 mil euros.





O negócio ficou fechado por 87 mil euros. O vendedor exigiu o comprovativo de transferência bancária e outro elemento do grupo enviou um documento fictício. Como os encontros aconteciam ao final do dia, não permitia confirmar a autenticidade dos documentos. Já com os carros em seu poder registavam-nos em nomes de terceiros e colocavam as viaturas no mercado espanhol. Aí eram vendidos a um preço inferior.