Tribunal quer nomes dos jovens presentes na festa que originou surto de Covid-19 em Santarém

Festa em maio de 2021 resultou em 68 casos, quando o País estava em estado de emergência.

A carregar o vídeo ...

O Tribunal da Relação de Évora determinou a quebra do sigilo profissional e ordenou à Administração de Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo que identifique os jovens que estiveram numa festa de aniversário, em Santarém, de que resultou um surto de Covid-19 com 68 casos, em maio de 2021, quando o País estava em estado de emergência.



Os juízes desembargadores entendem que, por estar em causa um crime de propagação de doença contagiosa, se encontra "claramente e legalmente justificada" a quebra do sigilo invocado pela ARS para se recusar a indicar às autoridades "o número de infetados e a respetiva identificação". A festa de aniversário envolveu alunos do Secundário de várias escolas.