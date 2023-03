Cão assusta-se com placa branqueadora de dentes e arranca nariz a mulher

Olivia Quast, de 30 anos, estava a usar a placa quando foi alimentar o cão, no passado dia 3 de fevereiro.

Uma mulher norte-americana teve o nariz arrancado pelo cão do namorado, da raça pitbull, depois de o animal se ter assustado quando a viu usar uma placa com luz LED para "branquear os dentes".Olivia Quast, de 30 anos, estava a usar a placa quando foi alimentar o cão, no passado dia 3 de fevereiro. A mulher acredita que a luz possa ter assustado o animal, que a atacou, primeiro no nariz e depois no braço.Olivia contou ao site Kennedy News and Media, que quando o cão lhe arrancou o nariz ficou "em choque". "Fiquei a olhar para ele. Não percebi o porquê de me ter atacado. Coloquei a mão no nariz e ele agarrou-se ao meu braço".A mulher foi transportada para o hospital e os médicos detetaram que o septo nasal e a cartilagem tinham sido arrancados.Felizmente, a cana do nariz e as narinas permaneceram intactas e, por isso, a respiração e o olfato não foram afetados.Já as lesões no braço exigiram duas placas, oito parafusos e dois pinos para manter o membro unido. Olivia também sofreu danos nos nervos e ligamentos, que vão levar um ano a sarar, segundo os médicos. A mulher terá de esperar também um ano para que as lesões faciais cicatrizem, antes de se submeter a uma cirurgia reconstrutiva.Após o ataque, Olivia e o namorado decidiram abater o cão.