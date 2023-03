Agentes da PSP de Gaia salvam mulher a ser ameaçada de morte pelo 'ex'

Homem já tinha partido o telemóvel da mulher para evitar que está pedisse socorro.

Um homem, de 29 anos, foi detido pela PSP, esta terça-feira, em Gaia, pela suspeita do crime de violência doméstica. Dois agentes, da valência Escola Segura, da PSP de Gaia, aperceberam-se dos gritos de pedido de socorro de uma mulher, no terceiro andar de um prédio, e que estaria a ser ameaçada de morte pelo ex-companheiro.Os agentes entraram no edifício e aperceberam-se que a porta do apartamento, onde estavam vítima e agressor, tinha sido arrombada. O homem já tinha partido o telemóvel da mulher para evitar que está pedisse socorro. Os agentes entraram e conseguiram deter o suspeito conseguindo resgatar a vítima.O homem vai ser presente, pela PSP de Gaia, a um juiz de instrução criminal, pela suspeita do crime de violência doméstica. No final, ouvirá ser decretadas as medidas de coação.