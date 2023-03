Sete em cada dez pessoas masturbam-se em Portugal

Resultados preliminares do estudo revelam que cerca de 18% das pessoas fazem-no diariamente e quase 1% diz que nunca se masturbou.

O prazer sexual é um tema que tem vindo a receber mais destaque e aceitação pela sociedade. Se antes era algo que as pessoas sentiam necessidade de esconder, atualmente vê-se uma maior abertura perante o tópico. Os dados preliminares de um recente estudo revelaram que, em Portugal, sete em cada dez pessoas se masturbam.



Os dados revelaram que a maior parte das pessoas opta pela prática sexual a sós semanalmente (cerca de 50%), contrastando com aquelas que o fazem diariamente (cerca de 18%) e as que dizem nunca se ter masturbado (0,9%).

O Museu Pedagógico do Sexo (MUSEX), em parceira com "O Gerador" e o Mestrado de Transdisciplinar de Sexologia da Universidade Lusófona e a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, conduziu um estudo online que visa obter uma perspetiva mais abrangente e diversificada sobre o prazer sexual. Até ao momento, responderam ao inquérito 1.624 pessoas, com idades compreendidas entre os 17 e os 83 anos.



Mastrubação: Autoconhecimento corporal

Já foi comprovado cientificamente que a masturbação, prática sexual a sós, permite que o indivíduo compreenda verdadeiramente aquilo que lhe dá prazer, sendo que tende a variar de pessoa para pessoa. Trata-se da "exploração e o autoconhecimento corporal de uma forma eficaz e livre, sem pressão ou foco", pode ler-se no estudo.



A masturbação pode incluir o toque com recurso a brinquedos sexuais. A visualização de filmes eróticos acaba muitas das vezes por estar acompanhada desta prática (80%).



Sexo com outra pessoa continua a ser a prática sexual preferida dos portugueses

Ao que a investigação conseguiu apurar, apesar de 65% dos inquiridos se masturbar, a atividade sexual com um parceiro continua a ser a favorita dos portugueses. "Em média as pessoas sentem menos prazer na masturbação (74% de prazer) do que na atividade sexual com outra(s) pessoa(s) (83% de prazer)", avançam os dados.



No que toca à comunicação sexual, 78% das pessoas que colaboraram com a investigação dizem comunicar com o parceiro sobre o que gostam ou não gostam de fazer durante o ato sexual. O facto pode estar intimamente ligado ao autoconhecimento corporal.



Apesar de todos os benefícios associados à satisfação sexual pessoal, existem contornos que levam algumas pessoas a não adotarem esta prática. Algo que o estudo denuncia como sentimentos de frustração, tristeza e solidão.



"A masturbação a sós, para obter prazer sexual, é também para algumas pessoas vivida com frustração e tristeza, ou por ser um momento em que se sinaliza a insatisfação trazida pela vida sexual atual (solidão, ausência de parceiro/a/es, sexualidade com outras pessoas pouco prazerosa) ou por que concretiza em contextos sentidos com culpabilidade, como recorrer a pensamentos (imaginar cenários com outras pessoas que não a pessoa com quem se tem uma relação monogâmica) ou práticas que se vivem com culpabilidade (por exemplo, utilizar pornografia)", pode ler-se.



Outras variáveis abordadas na investigação foram o Sexting (mensagens com conteúdo sexual), o cibersexo, a prática de sexo em grupo, sexo com fetichismo, entre outros.



O inquérito ainda está disponível no site.