Arteta antevê vida difícil para Arsenal e Sporting no duelo dos 'oitavos'

Leões e londrinos defrontam-se esta quinta-feira em Alvalade.

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, disse esta quarta-feira não haver favoritos no encontro frente ao Sporting, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, e que as duas equipas terão vida difícil.

Arteta, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os 'leões', agendado para quinta-feira, confirmou que a equipa de Londres trouxe para Lisboa vários jogadores condicionados, por se encontrarem "doentes", mas que espera que possam recuperar a tempo do jogo.

"Trouxemos alguns jogadores e amanhã [quinta-feira] saberão quem está disponível. Vamos ver como evoluem. Estamos a tentar garantir que os jogadores recuperem e possam jogar frente ao Sporting. Estas baixas acontecem. Lidamos com as coisas à medida que vão surgindo. Esperamos ter os jogadores em forma para vencer o jogo", começou por dizer.

O treinador mostrou conhecer bem a formação de Alvalade, em que destaca as ideias do treinador Rúben Amorim e a dinâmica da equipa como pontos fortes, motivo pelo qual, considera, não há favoritos nesta eliminatória.

"A força do Sporting é a ideia do treinador, que é muito clara. A dinâmica da equipa é muito boa. O Sporting é uma equipa muito competitiva e amanhã vamos estar preparados para defrontar o Sporting. Tanto o Arsenal como o Sporting vão ter a vida difícil neste jogo. As duas equipas são muito competitivas e vão querer ganhar. Nós queremos jogar bem e ganhar o encontro", afirmou o técnico do líder da Premier League.

Fonte deste conhecimento de Arteta é o médio português Fábio Vieira, uma das opções para defrontar o Sporting esta quinta-feira.

"Fábio Vieira é opção para o jogo. Claro que falámos com ele sobre o Sporting. Foi a primeira coisa que fizemos. É ótimo quando temos jogadores que conhecem o país e o adversário. Ele deu-nos informações bastantes válidas e valiosas", frisou.

Em relação às notícias que o colocam na linha da frente para assumir do comando técnico do Real Madrid, Arteta garante estar de corpo e alma na formação londrina.

"Os treinadores e jogadores não controlam o que sai na imprensa, o que posso dizer é que estou concentrado e motivado em estar no Arsenal", afiançou.

Instantes antes, o avançado brasileiro Gabriel Martinelli garantiu estar a trabalhar arduamente, dentro e fora de campo, mostrando-se disponível para ajudar a equipa em que circunstância for.

"O mais importante é ajudar a equipa, seja a marcar golos, seja com assistências. Quero é ajudar o Arsenal. Todos temos essa responsabilidade. Cabe ao treinador decidir quem joga. A mim, cabe-me a tarefa de ajudar a equipa. Seja a sair do banco ou não", disse.

Frente ao Sporting, o jogador brasileiro adianta não esperar facilidades e garante que o Arsenal está preparado para tudo.

"O Sporting é uma equipa de muita qualidade. Não depende de um único jogador. É uma grande equipa. Preparámos bem para este jogo. Sabemos que jogam com uma linha [defensiva] de cinco jogadores. O Sporting também tem de se preocupar connosco, porque também temos uma grande equipa", salientou.

Sporting e Arsenal jogam na quinta-feira, a partir das 17:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa que será arbitrado pelo alemão Tobias Stieler.