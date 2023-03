Operação da PSP em curso para deter agressores de jovem esfaqueado em Lisboa

Rixa aconteceu por volta das 3h30, na Praça das Flores, no passado dia 18 de fevereiro.

A PSP tem uma operação em curso para apanhar os autores da agressão a um jovem, no passado dia 18 de fevereiro. A vítima, que foi esfaqueada nas costas, continua em estado considerado grave.Conforme noticiou o, a rixa aconteceu por volta das 3h30, na Praça das Flores, em Lisboa. A vítima foi assistida no local pelo INEM e reencaminhada para o Hospital de São José."Na sequência das diligências efetuadas pelos Policias da Divisão de Investigação Criminal, hoje [quinta-feira], em coordenação com a 11ª secção do DIAP de Lisboa, estão a dar cumprimento a 6 (seis) Mandados de Busca Domiciliária e 2 (dois) de Detenção, visando os suspeitos envolvidos nas referidas agressões", refere comunicado da PSP, esta quinta-feira divulgado.Na altura do crime, oapurou que a vítima atacada teria entre os 40 e os 45 anos, mas a PSP agora confirma que se trata de um jovem, sem especificar a idade do mesmo.