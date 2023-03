Uma peça sobre a fantástica Frida Kahlo

O espetáculo já estreou, em Tondela, onde fez quatro apresentações – todas esgotadas. Agora, ‘Frida Kahlo – A Filha da Grande Manhã’ chega ao Cinearte, em Lisboa, no dia 16. O encenador José Rui Martins assina o texto (com Nuno Cash), a partir do romance biográfico ‘Frida e as Cores da Vida’, da alemã Caroline Bernard. “Tinha vontade de fazer um espetáculo sobre uma mulher especial – alguém que, graças à sua força e capacidade de luta, tivesse quebrado barreiras e feito História. Apropriei-me deste livro, que serviu de base à dramaturgia, e juntei-lhe textos da própria Frida Kahlo”, explica o criador, que diz que as reações a este trabalho têm sido surpreendentes. “Muitos espectadores vêm falar connosco no final da peça, espantados, porque desconheciam que a Frida Kahlo fosse uma mulher real. Porque ela é um ícone de merchandising. Aparece em todo o lado, pósteres, t-shirts e canecas...”, sublinha.Leia a peça completa no site do Correio da Manhã