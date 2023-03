Viciada em jogo usa nomes de ex-secretários de Estado para ficar com 1,5 milhões de euros

Fingia ser psicóloga e utilizava os nomes dos membros do primeiro Governo de António Costa (2015-2019) para burlar. Através de emails supostamente do Ministério da Saúde, uma jovem, de 22 anos, dizia estar em contacto direto com António Lacerda Sales e Diogo Serra Lopes, naquela altura secretários de Estado, e conseguiu convencer 15 pessoas a investir num suposto negócio rentável, e com isso apoderou-se de mais de 1,5 milhões de euros. Gastou cerca de 52 milhões de euros no Casino de Espinho.Saiba tudo no Correio da Manhã