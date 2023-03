Diretor de Informação do Porto Canal afastado depois de elogiar Sérgio Conceição

Doze dias depois de assinar um editorial a elogiar Sérgio Conceição (treinador do FC Porto), Tiago Girão foi afastado das funções de diretor de Informação do Porto Canal. Com ele ‘caiu’, também, segundo comunicado da estação, Pedro Bragança, diretor da área de Estratégia e Digital.O afastamento é ainda mais inesperado e surpreendente pelo facto de, no referido editorial, que foi para o ar a 24 de fevereiro na televisão do FC Porto, Tiago Girão falar em “dedicação ao Porto Canal”, elogiando a equipa que até então liderava “com orgulho há vários anos”, e deixando uma mensagem para o futuro: “Eu cá estarei para dar a cara por todos os que trabalham comigo nos bons e nos maus momentos... e estarei sempre aqui olhos nos olhos perante os telespectadores.”

