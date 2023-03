Homem detido por suspeita de abusar sexualmente da filha de quatro anos

Crime aconteceu numa visita da criança à residência do pai.

Um homem, de 32 anos, foi detido por suspeitas de abuso sexual contra a filha de quatro anos, numa ilha do Grupo Central do Arquipélago dos Açores."Os progenitores encontram-se separados, tendo o crime sido consumado durante uma visita da criança à residência do pai", revelou a Polícia Judiciária em comunicado.Após primeiro interrogatório judicial, o detido ficou proibido de contactar com a filha e de se ausentar da ilha. O homem vai ter ainda de se apresentar diariamente no órgão de polícia criminal do local de residência.