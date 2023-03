Filho do presidente da Federação Internacional de Automobilismo morre em acidente de viação

Saif Muhammad bin Salim tinha 29 anos.

A imprensa árabe noticia que Saif Muhammad bin Salim, filho de Mohammed Ben Sulayem, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), morreu num acidente de viação aos 29 anos. A notícia foi entretanto confirmada pela federação de automobilismo dos Emirados Árabes Unidos.Bin Salim terá estado envolvido num acidente terça-feira à noite, acabando por não resistir aos ferimentos. A imprensa conta que as cerimónia fúnebres terão lugar ainda hoje, no Dubai.O filho do líder da FIA foi piloto de Fórmula 4 na Arábia Saudita em 2016 e 2017, tendo particupado em 8 corridas.