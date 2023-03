CM acompanha noite do Dia da Mulher com a corporação feminina de Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo

Piquete de 8 de março foi constituído por 12 mulheres que contaram algumas histórias que as marcaram ao longo dos anos.

A chefe Manuela entrou para os Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo em 1979. É a bombeira mais antiga da casa, mas não se trata da única mulher em serviço. Cada vez que a sirene toda, estas profissionais estão prontas para vestir a farda.



O Correio da Manhã acompanhou a noite do dia da mulher com a corporação. O piquete era totalmente constituído por mulheres. Apesar da noite ter sido pacifica, com poucas ocorrências, foi possível conhecer algumas das histórias das 12 bombeiras que se entregam à atividade pelo amor à camisola.





Uma das bombeiras, a Laura, contou aoque o momento mais difícil que já viveu no trabalho foi receber uma chamada de auxilio do filho relativa à avó."Ainda estava em formação naquela altura. Na noite em que a minha mãe faleceu, foi o meu filho que ligou para a central", disse Laura, tendo chegado mesmo a emocionar-se neste momento.Cada vez que há uma chamada com um pedido de ajuda o procedimento é sempre o mesmo: Verificar se o material está a funcionar corretamente, vestir e sair rapidamente.A vida de bombeira não é fácil, mas algumas dizem que se torna um hábito, tanto para quem escolhe a carreira como para a família e amigos.É importante não esquecer que muitas destas mulheres têm um outro emprego e que são bombeiras por paixão. Segundo as profissionais do Pinhal Novo, para se ser bombeiro é preciso estar-se disposto a passar menos tempo com a família e ir para o quartel salvar vidas.