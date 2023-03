Das eleições antecipadas “nasceu uma maioria requentada, cansada”, diz Marcelo Rebelo de Sousa

"Uma maioria que nasce já com o desgaste de seis anos de governo teve praticamente um ano foi perdido numa legislatura um pouco patológica, porque eram quase quatro anos e meio, mas é mentira porque são três anos e um é ano de eleições. Mas foi um ano praticamente perdido", diz sobre a análise de 2022.



O Presidente da República lembra que o "ano praticamente perdido" levou ao atraso na execução do PRR. Já a inflação, provocada pela invasão russa, prejudicou a coesão do país no período pós-pandemia. Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa considera que os indicadores económicos "foram melhores do que o esperado".



Sobre a luta dos professores, Marcelo disse: "É preciso corrigir desigualdades entre professores. Há caminho para fazer e tem de haver da parte do governo e da parte dos professores essa predisposição para pensar nos alunos, nas famílias, na sociedade".



Marcelo Rebelo de Sousa declarou-se desiludido com a resposta da Conferência Episcopal Portuguesa ao relatório sobre abusos sexuais de menores na Igreja Católica Portuguesa afirmando que "foi uma desilusão a posição da Conferência Episcopal", considerando que foi tardia e "ficou aquém em todos os pontos que eram importantes".



"A recuperação integral, financeiramente, eu não penso que seja possível neste momento. Mas já houve uma recuperação, noutros tempos, de dois anos e tal. Por que não fasear a recuperação, e estender?", questionou MArcelo Rebelo de Sousa em relação à recuperação integral do tempo de serviço dos professores.