Jovens fingem ser mulheres para roubar em encontros sexuais

Identificavam-se como “Daniela” ou “Jéssica” em anúncios na Internet e prometiam sexo em troca de dinheiro. Mas quando os clientes chegavam ao local combinado, um prédio em Coimbra, eram assaltados sob ameaça de uma faca de cozinha. Os autores são um cabeleireiro, de 28 anos, e um estudante, de 18, que vão ser julgados no Tribunal de Coimbra, por roubo, coação e detenção de arma proibida.Saiba tudo no site do Correio da Manhã