Gonçalo Ramos namora com estagiária da Sport TV

É um dos craques do momento do Benfica e não é só dentro de campo que a vida lhe corre às mil maravilhas. Gonçalo Ramos, de 21 anos, também está muito feliz no que ao amor diz respeito.O avançado está apaixonado por Margarida Amaral Domingos, de 22 anos, uma jornalista que está a estagiar no canal desportivo Sport TV.

Saiba tudo no site do Correio da Manhã