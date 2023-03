Níveis tumorais de Marco Paulo subiram

Artista diz que os médicos estão apreensivos. “Neste momento sinto-me muito cansado e sem forças”, confessa.

Numa altura em que ainda faz medicação específica para o cancro no pulmão que lhe foi diagnosticado em junho do ano passado, Marco Paulo viu os níveis tumorais aumentarem, "de 80 para 150", conta. "Os médicos estão preocupados e eu também", diz em declarações exclusivas aoA má notícia chegou no início da semana, obrigando-o para já a "voltar ao início" da medicação que vinha fazendo, mas também a realizar, no próximo dia 22, "um exame maior para perceber se há novas metástases no pulmão", adianta. "O que eu sei é que neste momento sinto-me muito cansado e sem forças", confessa o cantor.