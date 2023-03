Incêndio de veículo na IC19 obriga a corte da estrada

Condutora quando se apercebeu da situação imobilizou o veículo na berma da estrada e esperou pelos bombeiros.

Um carro incendiou esta manhã na via rápida IC19, no sentido Sintra-Lisboa. O alerta foi dado às 10h56 via comando sub-regional.Não houve vítimas, a condutora quando se apercebeu da situação imobilizou o veículo na berma da estrada e esperou pelos bombeiros de Algueirão-Mem Martins e Agualva-Cacém.Não se sabe o porquê de o carro ter incendiado, mas assim que os bombeiros chegaram ao local o veículo já estava todo tomado.A IC19 esteve totalmente cortada durante 10 minutos para se proceder à extinção.Estiveram no local 12 operacionais apoiados por 4 veículos, assim como a PSP do Cacém.