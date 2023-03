Procuradora pede pena de proibição de exercício de funções na função pública para ex-diretor do Museu da Presidência

Coletivo de juízes manteve o pedido de prisão preventiva.

A procuradora pediu uma pena acessória, esta sexta-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa, de proibição de exercício de funções na função pública durante cinco anos para o antigo diretor do Museu da Presidência, Diogo Gaspar.O caso diz respeito à 'Operação Cavaleiro', em que o arguido e mais três pessoas respondem pelos crimes de abuso de poder, falsificação, peculato e branqueamento de capitais. Foram apreendidos artefactos do museu da presidência em casa de Diogo Gaspar e de amigos.O coletivo de juízes manteve o pedido de prisão efetiva para o antigo diretor do Museu da Presidência, no entanto o tribunal admite que a pena de Diogo Gaspar pode ser suspensa caso ele pague o prejuízo que causou ao Estado.O advogado de Diogo Gaspar e dos outros três arguidos pede a absolvição.