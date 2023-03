Prisão preventiva para homem que matou dono de café com facada no coração e fugiu para França

Crime aconteceu durante uma desavença, na noite de 29 de dezembro do ano passado.

Um homem, de 31 anos, foi detido por suspeitas de ter esfaqueado no coração o dono de um café, no Cacém, durante uma desavença. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local



O crime aconteceu na noite de 29 de dezembro do ano passado, quando a vítima, um homem de 52 anos, se encontrava no exterior do seu estabelecimento comercial. "As circunstâncias criminosas então ocorridas mereceram enorme censurabilidade social e desencadearam um forte sentimento de insegurança, pelo facto de terem ocorrido na via pública, sem que tivesse existido qualquer ação da vítima para com o agressor", refere comunicado da Polícia Judiciária (PJ), esta sexta-feira divulgado.

Após investigação da PJ foi possível proceder à detenção do suspeito, que tinha fugido para França, depois do crime. Já foi presente a tribunal e viu ser-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.