Tem o dístico do seguro no para-brisas do carro? Pode deixar de ser obrigatório

Iniciativa Liberal apresenta proposta por considerar que a obrigatoriedade de ter o dístico visível é "ridícula".

Uma proposta da Iniciativa Liberal (IL) quer que os condutores deixem de ser obrigados a colocar o dístico dos seguros automóveis nos para-brisas dos carros.

O deputado Carlos Guimarães disse à TSF que o objetivo é facilitar a vida dos cidadãos que são "confrontados com contraordenações e multas", uma vez que não ter o dístico do seguro no vidro automóvel é punível com multas entre os 125 e os 250 euros.

Carlos Guimarães considera que a obrigatoriedade de ter o dístico visível é "ridícula" uma vez que "mesmo que a pessoa tenha o papel dentro do carro" e que comprove que tem seguro, "as pessoas acabam por ser multadas". "Não é multada por não ter seguro, é apenas multada por não ter o papel colado no para-brisas", argumenta".

A IL defende, na proposta entregue nos serviços do Parlamento, que não há justificação para que "o Estado cobre centenas de euros apenas pelo esquecimento de um simples papel que apenas transmite informações que já se encontram na posse de quem autua".