Casal detido por suspeitas de roubar cerca de 300 quilos de cobre da linha férrea da Beira Alta

Homem e mulher, de 31 e 41 anos, aproveitaram o corte de energia elétrica entre Pampilhosa e Trezoi para cometer crime.

Um casal foi detido, na noite de quinta-feira pela GNR da Mealhada, na Lameira de Santa Eufémia, na Mealhada, pela suspeita de ter furtado cerca de 300 quilos de cobre da linha férrea da Beira Alta.O homem e a mulher, de 31 e 41 anos, aproveitaram o corte de energia elétrica, entre Pampilhosa, na Mealhada, e Trezoi, em Mortágua, para intervenção na ferrovia, de modo a furtarem o cobre das linhas de alta tensão.Durante as diligências, a GNR apreendeu, para além do cobre furtado, ferramentas de corte e uma viatura monovolume.Nas últimas semanas, têm ocorrido vários furtos de cobre na área intervencionada que já provocaram um prejuízo de cerca de meio milhão de euros. No início deste mês, a GNR deteve um homem pele suspeita do mesmo tipo de crime na mesma área.O casal, morador na zona de Albergaria-a-Velha, vai ser presente a um juiz de instrução criminal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial. No final, os dois arguidos ouvirão ser decretadas as medidas de coação.