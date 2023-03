Radares em Lisboa já duplicaram valor do investimento

Coimas cobradas a aceleras atingem 4 milhões em nove meses. Investimento foi de 2,14 milhões.

A câmara de Lisboa arrecadou 4 milhões de euros em apenas nove meses, com as multas cobradas aos condutores apanhados pelo radar em excesso de velocidade. Desde o dia 1 de junho de 2022, data em que começaram a funcionar os últimos 20 radares de controlo de velocidade (há 41 no total), foram detetadas 306 079 infrações, o equivalente a 1133 aceleras por dia ou 47 por hora. Dessas, foram cobradas 56 820, com a receita cobrada a atingir 4 042 974,86€, quase o dobro dos 2,14 milhões investidos com a compra e instalação dos equipamentos.