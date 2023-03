Terminada situação com reféns em farmácia na Alemanha. Suspeito detido

Autoridades não confirmam o número de pessoas que estiveram quase quatro horas no interior do estabelecimento.

O suspeito de ter feito reféns numa farmácia em Karlsruhe, na Alemanha, foi detido pelas autoridades. Ainda não se sabe quantas pessoas estiveram quase quatro horas no interior do estabelecimento. As autoridades estão a revistar o local.De acordo com o jornal alemão Bild, a farmácia em questão localiza-se em Ettlinger Strasse, no centro da cidade. Um porta-voz da polícia informou que as autoridades estiveram em contacto com sequestrador, que chegou a exigir um milhão de euros para libertar os reféns.O alerta foi dado por volta das 16h30 e a polícia alemã isolou a área central da cidade de Karlsruhe.A agência Reuters avança que a polícia entrou na farmácia e testemunhas relataram ter ouvido explosões.