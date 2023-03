Ex-ministro das Finanças grego Varoufakis agredido num restaurante em Atenas

Um pequeno grupo irrompeu pelas instalações do restaurante da capital grega gritando de forma agressiva.

O ex-ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis foi esta sexta-feira à noite agredido num restaurante em Atenas, ficando com o nariz partido, quando jantava com membros do movimento político DiEM25 de toda a Europa.

Segundo o jornal digital ekathimerini.com, um pequeno grupo irrompeu pelas instalações do restaurante da capital grega, no bairro de Exarchia, gritando de forma agressiva e acusando falsamente Varoufakis de, enquanto ministro das Finanças do Governo do Syriza, liderado pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras, ter assinado os acordos de resgate financeiro da Grécia com a Troika.

Varoufakis - atual secretário-geral do partido político de esquerda grego MeRA25 (Frente da Desobediência Realista Europeia), que faz parte do movimento político pan-europeu DiEM25 (Movimento Democracia na Europa 2025, por ele lançado) - levantou-se para falar com os membros do grupo, mas eles de imediato responderam com violência, agredindo-o e quebrando-lhe o nariz enquanto filmavam a cena com um telemóvel.