Membro dos PKA mata e fere à facada em rixa de gangues durante festival ‘Tribute of the Afrohouse’

Delinquente de 18 anos preso pela PJ pertence a gangue considerado o mais perigoso a atuar em Lisboa.

O festival de música africana ‘Tribute of the Afrohouse’, que se realizou a 1 de agosto de 2022, no relvado do Estádio do Restelo, em Lisboa, ficou marcado pela violência. Jovens rivais, membros de gangues organizados, encontraram-se e envolveram-se em confrontos. Foi numa dessas cenas de violência que um rapaz de 18 anos, membro do gangue PKA (Putos Ku Atitude), com sede em Queluz, esfaqueou dois jovens, ambos de 19 anos.

