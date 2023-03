Luciana Abreu apanhada no hotel com João Moura Caetano

Estrela da SIC e cavaleiro estiveram a jantar muito cúmplices num restaurante de sushi. Veja todas as fotografias.

Luciana Abreu e João Moura Caetano já não se escondem. A ‘Vidas’ surpreendeu a estrela da SIC, de 37 anos, e o cavaleiro, de 39, no Hotel Dom Luís, em Elvas, a 3 de março. Escolheram o restaurante de sushi daquela unidade hoteleira e, durante o jantar, não se inibiram de trocar algumas carícias e beijos. Já no final da refeição, alguns dos funcionários pediram para tirar fotografias com a cantora e apresentadora, que se destacou pela simpatia com que respondeu a todos os pedidos.

