Lisboa e Porto não afastam padres suspeitos de abusos

Coimbra, Vila Real, Leiria-Fátima, Setúbal e Bragança continuam em silêncio.

As Dioceses de Lisboa e do Porto decidiram manter em funções, para já, os padres suspeitos de abusos sexuais sobre menores. Em Lisboa, dos 24 nomes que constam da lista da Comissão Independente, cinco sacerdotes estão no ativo. No Porto, sete dos 12 clérigos que constam da referida lista também estão em funções.

