Nove mortos e 15 feridos em confrontos entre cartéis de droga no México

Autoridades encontraram veículo queimado com cinco homens mortos a tiro.

Nove pessoas morreram e 15 foram detidas em dois confrontos entre cartéis de droga mexicanos registados na sexta-feira, no estado de Michoacan, no oeste do México.

Agentes do Ministério Público encontraram um veículo queimado com cinco homens mortos a tiro, na estrada que liga os municípios de Coalcoman e Chinicuila, tendo um sexto corpo sido encontrado a poucos metros de distância, indicou a Procuradoria-Geral do estado.

Num outro incidente, a Guarda Civil (polícia estatal) disse que dois grupos de presumíveis assassinos contratados confrontaram-se com espingardas de grande calibre no município de Uruapan, no centro de Michoacan.