Correio da Manhã e CMTV abrem as portas da redação para celebrar aniversário

Leitores e telespectadores poderão ver como é produzido o maior jornal português e o canal de televisão líder de audiências no cabo.

O Correio da Manhã comemora a 19 de março, Dia do Pai, o seu 44.º Aniversário, dois dias após a celebração do 10.º Aniversário da CMTV, a 17 de março. Duas datas que serão assinaladas com uma iniciativa inédita: o CM e a CMTV vão abrir as portas da sua redação e mostrar aos leitores e telespectadores como é produzido o maior jornal português e o canal de televisão líder de audiências no cabo. A ‘Redação Aberta’, assim se chama a iniciativa, que decorrerá a 20 de março.



Pelo centro nevrálgico da produção noticiosa que preenche, diariamente, as páginas do CM e a informação da CMTV passarão leitores, assinantes, telespectadores, parceiros, comentadores e convidados especiais, que terão oportunidade de conhecer de perto a vasta equipa CM/CMTV, não apenas os jornalistas, mas toda a estrutura de um projeto vencedor.

"O dia de ‘Redação Aberta’ procura valorizar, reforçar e homenagear a comunidade de leitores e telespectadores que nos acompanha neste projeto editorial", afirma Eduardo Dâmaso, diretor-geral editorial adjunto.

Trata-se de uma prática corrente em alguns países europeus, como Espanha e França, onde várias publicações com grande presença em todas as plataformas, papel, televisão e digital, têm vindo a desenvolver a ideia de jornalismo participativo e de funcionamento em comunidade.



Neste caso, afirma Eduardo Dâmaso, o dia aberto na redação do projeto CM/CMTV vai decorrer sob o lema ‘Jornalismo, liberdade, democracia’, homenageando a importância da comunicação social na construção e reforço do Estado de direito democrático.



Suplemento de Aniversário grátis a 19 de março

Os desafios do futuro é o lema do Suplemento de Aniversário deste ano, que será oferecido aos leitores no dia 19 de março na compra do CM e que tem a colaboração de destacadas figuras de todas as áreas.

Textos de: José Luís Carneiro (Segurança); Almirante Gouveia e Melo (Marinha); Manuel Soares (Justiça); Miguel Guimarães (Saúde); Guilherme de Oliveira Martins (Ensino); Francisco Ferreira (Ambiente); D. José Cordeiro (Jornada Mundial da Juventude); Eduardo Oliveira e Sousa (Agricultura); Paulo Rangel (Europa); Bruno Caetano (Cinema, produtor do candidato ao Óscar); Reginaldo de Almeida (Inteligência artificial); Ricardo Conde (Agência Espacial Portuguesa); Comodoro Sardinha Monteiro (Guerra na Ucrânia); Miriam Assor (Famosos); Bernardo Ribeiro (Futebol); Eduardo Cintra Torres (Media); Luís Montenegro (PSD), Eurico Brilhante Dias (PS), André Ventura (Chega), Rui Rocha (IL), Catarina Martins (BE), Paulo Raimundo (PCP), Inês Sousa Real (PAN) e Rui Tavares (Livre). Entrevistas com Ruy de Carvalho (ator) e Bagão Félix (economista).