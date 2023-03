Shakira canta pela primeira vez ao vivo canção com Bizarrap dedicada a Piqué

Cantora revelou que parceria se deveu a uma sugestão dos filhos.

A cantora colombiana Shakira cantou pela primeira vez ao vivo com Bizarrap o tema dedicado ao ex-marido, Gerard Piqué, no programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Segundo a publicação especializada em música NME, a atuação serviu para celebrar os 14 recordes que a canção ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ conquistou, já validados pelo Guinness World Records.

Lançado em janeiro, rapidamente se tornou a canção latina mais ouvida no YouTube, onde soma mais de 411 milhões de visualizações, e tem mais de 400 milhões de streams na plataforma Spotify.

Em entrevista a Jimmy Fallon, antes da atuação, a cantora revelou que a parceria com o músico Bizarrap surgiu devido à sugestão dos filhos, que lhe disseram que se fizessem uma música juntos "iria ser número um".