Judoca Raquel Brito conquista bronze no Open Europeu de Roma

Atleta de 20 anos venceu a britânica Caitlin Barber para a atribuição de um dos terceiros lugares.

A judoca portuguesa Raquel Brito conquistou esta sábado a medalha de bronze no Open Europeu de Roma, ao vencer a britânica Caitlin Barber no combate para a atribuição de um dos terceiros lugares.

Raquel Brito, de 20 anos, uma das promessas do judo português, depois de já ter subido ao pódio nos Europeus de juniores de 2020 (bronze) e nos Europeus de sub-23 no último ano (bronze), surgia em Roma como sexta cabeça de série em -48 kg.

A categoria Open está abaixo dos Grand Slam e Grand Prix, atribuindo menor número de pontos no circuito mundial -- a vitória equivale apenas a 100 pontos -- e veio substituir as antigas taças do mundo da modalidade.